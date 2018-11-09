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9 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Akşener: İYİ Parti'nin Ankara adaylığını tercih etmesini çok isterim

09 Kasım 2018, Cuma 17:10
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın yerel seçimde İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını tercih etmesini çok istediğini söyledi.

Akşener, partisinin Çankaya İlçe Başkanlığı Çayyolu temsilciliğinin "geleneksel kuru fasulye gününde" gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin PKK elebaşlarına ilişkin kararıyla ilgili bir soru üzerine Akşener, bu tavrı temkinle karşılamanın doğru olacağını, nitekim iktidarın da konuyla ilgili temkinli beyanlarda bulunduğunu söyledi.

"Yerel seçimde Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olacağı" iddialarına yönelik bir soruya Akşener, "Benim kişisel olarak yaptığım bir görüşme yok. Mansur Bey'in nasıl bir tutum ve tavır içinde olacağına dair bilgim yok. Kendisiyle ilgili şahsen atılmış bir adımım yok. Mansur Bey'i çok değerli buluyorum. İYİ Parti'nin Ankara adaylığını tercih etmesini çok isterim." yanıtını verdi.

Partinin yerel seçim çalışmalarına değinen Akşener, "Kendi gücünün farkında bir siyasi partiyiz. Biz pek çok yeri kendi imkanlarımızla kazanabilir bir konumdayız." dedi.

Mansur Yavaş'ın CHP'nin Ankara adaylığı için de adının geçtiğinin hatırlatılması üzerine ise Akşener, "Rahmetli Demirel'in güzel bir sözü vardır, 'Doğmamış bebeğe don biçmeyin.' İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını tercih etmesini mutlulukla karşılaşırız, çok seviniriz." değerlendirmesini yaptı.

AA

Etiketler: Mansur Yavaş, Akşener, İyi parti
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