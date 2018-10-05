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5 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Akşener protestosuyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı

05 Ekim 2018, Cuma 15:23
Meral Akşener'in evinin önündeki gerginlikle ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Üsküdar Beyberbeyi'nde bulunan evinin önüne dün akşam gelen grup gerginliği neden olmuştu. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar sonrası MHP Üsküdar İlçe Başkanı Hakan Aslan beraberindeki 11 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri diğer şüphelileri yakalamak için olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerini incelemeye devam ediyor. Gözaltına alınan 11 kişinin Üsküdar Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.

DHA

Etiketler: Meral Akşener, İYİ Parti, Üsküdar
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