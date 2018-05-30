Akşener tez konusu oldu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kocaeli Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi Anabilim Dalı, Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalında, Yüksek Lisans Tez Konusu oldu.

“Türk Siyasetinde Meral Akşener” başlığıyla bilimsel jüri kurulu tarafından onaylanan tez, Vedat Erbaş tarafından hazırlandı. Vedat Erbaş Tezini yazmaya başladığında Meral Akşener, TBMM Başkan Vekilliği görevini sürdürmekteydi ve bugünkü gibi ülkemizin gündeminde üst sıralarda değildi. Son yüzyılda, Türkiye’de ve dünyada bu kadar uzun süre siyasî hayat içerisinde varlığını aktif olarak sürdürebilmiş başka bir kadın siyasetçi bulunmaması tezi ilginç hale getirdi. Erbaş’ın tezi yazmaya başlamasıyla birlikte Meral Akşener’in ülke gündeminin üst sıralarına çıkması ve yaşanan olaylar tezin yazımının uzamasına neden oldu. 2015 yılında bitmesi gereken tezin yazımı 2018 yılına kadar sürdü. Erbaş’ın tezi daha sonra kitap olarak da basıldı. Haber Merkezi

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