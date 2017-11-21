Aktroll'ler müşavir olarak atandı

İsmail Saymaz sosyal medya hesabından, “İnsanları twitter'da hedef gösteren ve onlara hakaret eden Hüseyin Tarık Aydın ve Hikmet Timur adlı iki trol, bugün Çalışma Bakanlığı müşavirliğine atanmış” diye yazdı.

Hürriyet gazetesi muhabiri İsmail Saymaz sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müşavirliğine atanan iki isim için, “Eğer isimler yanlış değilse, insanları twitter'da hedef gösteren ve onlara hakaret eden Hüseyin Tarık Aydın ve Hikmet Timur adlı iki trol, bugün Çalışma Bakanlığı müşavirliğine atanmış” diye yazan İsmail Saymaz, “Başka kimseyi bulamadınız mı? Biz Çalışma Bakanlığı taşeron sistemini kaldırsın diye beklerken; bakanlık, iki taşeronu müşavir olarak hizmete almış” ifadelerini kullandı. Gazeteci Saymaz atamalara ilişkin Resmi Gazete’nin ilgili linkini de paylaştı.

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