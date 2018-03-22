Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon: Çok sayıda gözaltı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Alaattin Çakıcı liderliğinde olduğu öne sürülen organize suç örgütüne operasyon düzenledi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 33 çete üyesinden 27'si gözaltına alındı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 33 çete üyesinden 27'si gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 6 adet tabanca, 2 pompalı tüfek, 380 adet fişek ve 1 adet telsiz ele geçirildi. İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar Alaattin Çakıcı'nın liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyonun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğü, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar yapıldığı öğrenildi. Örgütün, İstanbul ve Antalya'nın yanısıra birçok ilde eylemler yaptığı bildirildi. Çete üyesi 6 kişinin yakalanması için operasyonlara devam ediliyor.

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