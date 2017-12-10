Alanya kaymakamı 2 hafta sorgulandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul’da yakalanan Alanya eski Kaymakamı Erhan Özdemir, “Ben, devlete karşı ayıp bile etmedim” dedi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alanya eski Kaymakamı Özdemir hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri operasyon başlattı. Özdemir’in İstanbul’da olduğunu belirleyen Antalya polisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi verdi. Antalya TEM ve İstanbul TEM ekipleri, koordineli yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Özdemir’i, 26 Kasım günü Fatih ilçesinde kaldığı evde gözaltına aldı. Tanınmamak için sakal bırakan ve saçını boyatan Özdemir, sorgulanmak üzere Antalya’ya getirildi. İki hafta süren sorgunun ardından Özdemir, Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Antalya Adliyesi’ne götürüldü. Polisler eşliğinde emniyetten çıkarılırken, gazetecilerin “Hakkınızdaki iddialarla ilgili bir şey söyleyecek misiniz?” sorusuna cevap veren Özdemir, “Ben, devlete karşı ayıp bile etmim arkadaşlar” dedi. DHA

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