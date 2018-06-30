Albayrak devam dedi, Çakır ve Mahçupyan yazılarına ara verdi

Alaattin Çakıcı’nın ölümle tehdit ettiği Karar yazarlarından Hakan Albayrak, “Devletin alacağı tedbirlerin dışında ne yapılabileceğini bilmediğim için ben şahsen işime bakıyorum” derken, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “fahri danışmanlığını” üstlenen Karar yazarı Etyen Mahçupyan, yazılarına ara verdiğini duyurdu.

Oda TV’ye açıklamalarda bulunan Mahçupyan, söz konusu kararının ölüm tehdidiyle ilgili olmadığını söyledi. Konuya ilişkin T24’e açıklama yapan Elif Çakır da gazetedeki yazılarına ara verdiği doğruladı ancak bu kararı daha önce aldığını belirterek konunun Çakıcı ile alakalı olmadığının altını çizdi. *** Çakıcı’ya soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaattin Çakıcı imzasıyla kamuoyuna duyurulan basın bildirisinde bir kısım gazetecilere yönelik tehdit içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Alaattin Çakıcı imzası ile kamuoyuna duyurusu yapılan basın bildirisinde bir kısım gazetecilere yönelik olarak tehdit içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK’nın 106/2-d maddesinde düzenlenen örgütün korkutucu gücünden istifade suretiyle ölümle tehdit, halk arasında korku, kaygı oluşturmak amacı ile tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlarından dolayı resen soruşturma açılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ziyaretiyle gündeme gelen ve son günlerde yaptığı tehdit içerikli açıklamalarla medyada adı duyulan Alaattin Çakıcı, Karar gazetesi yazarlarını hedef alan bir açıklama yapmıştı.

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