Ali Aktaş: Gül'ün siyasete dönme kararı yok

Saadet Partisi Antalya İl Yardımcısı Avukat Ali Aktaş, Abdullah Gül ile görüşmesini anlattı.

Saadet Partisi Antalya İl Yardımcısı Avukat Ali Aktaş, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin detaylarını anlatan Aktaş, Saadet Partisi’nin Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı adayı göstermek istediğine ilişkin yorumları değerlendirdi.

Antalya Körfez’den Müzeyyen Yüce’nin haberine göre, Abdullah Gül’ün Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlardan rahatsız olduğunu, ancak siyasete cumhurbaşkanı adayı olarak dönmeyi pek düşünmediğini ifade etti.

Aktaş, “Halk nezdinde bir arayış olup olmadığını, özellikle İslami cenahtaki sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini merak ediyor.’ Keşke bunları konuşmak zorunda kalmasaydık’ şeklinde cümle kuruyor. Türkiye’deki siyasi gelişmeleri, ülkenin durumunu yakından takip ediyor. İslam ve milliyetçilik konusunda çok hamasi, İslam’a zarar verecek bir dil kullanıldığını ifade ediyor” diye konuştu.

Aktaş, “Siyasete dönme konusunda şu an için bir kararı yok. Siyasete dönmeyi gerektirecek şartların oluşmamasını temenni ediyor” dedi. Aktaş Abdullah Gül’ün siyasi duruş olarak Saadet Partisi’ne olumlu baktığını da ifade ederek, şöyle konuştu:

“Saadet Partisi’ne bakışı olumlu. Saadet Partisi’nin İslam’ı bir hamaset unsuru, siyaset unsuru haline getirmediğini söyledi. İslami araçsallaştıran bir dil kullanmadığını ifade etti. 2019’da Saadet Partisi’nden aday olur mu olmaz mı bilmiyorum ama pek niyeti olmadığı anlaşılıyor.”