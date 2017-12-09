Ali Demirel ağabey vefat etti

Bediüzzaman'ın talebelerinden, Risale-i Nur'un tanınması ve okunması için uçurduğu uçaklarla hizmet eden emekli pilot, tayyareci lakabıyla tanınan Ali Demirel ağabey Hakkın Rahmetine kavuştu.

Bir aydır İstanbul Haznedar'daki Medicana Hastanesinde yoğun bakım tedavisi göre Ali Demirel ağabey, bir müddet önce kısmen iyileşmesine rağmen son günlerden yeniden ağırlaşmış ve yoğun bakım tedavisi devam ediyordu. Emekli hava pilot astsubay olan Ali Demirel, uzun yıllar Risale-i Nur eserlerini şehirden şehire taşımış, iman hakikatlerinin muhtaçlara ulaşmasına vesile olmuştu. Ali Demirel, bir dönem Yeni Asya'da da idareci olarak görev yapmış emekliliği sonrasında İstanbul Cerrahpaşa'da ikamet etmekteydi. Ali Demirel, Yeni Asya'nın eski Genel Yayın Müdürlerinden merhum Hüseyin Demirel ile hattat Muhsin Demirel'in de babasıydı. Ali Demirel'in cenazesi BUGÜN İKİNDİ VAKTİ (9 Aralık 2017) Eyüp Sultan Camiinde kılınacak ve Eyüp Sultan Mezarlığına defnedilecek. Mekanı Cennet olsun. Amin. *** 'Son Şahitler'den Ali Demirel Ağaey... Haber Merkezi

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