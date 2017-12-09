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9 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Ali Demirel ağabey vefat etti

09 Aralık 2017, Cumartesi 09:34
Bediüzzaman'ın talebelerinden, Risale-i Nur'un tanınması ve okunması için uçurduğu uçaklarla hizmet eden emekli pilot, tayyareci lakabıyla tanınan Ali Demirel ağabey Hakkın Rahmetine kavuştu.

Bir aydır İstanbul Haznedar'daki Medicana Hastanesinde yoğun bakım tedavisi göre Ali Demirel ağabey, bir müddet önce kısmen iyileşmesine rağmen son günlerden yeniden ağırlaşmış ve yoğun bakım tedavisi devam ediyordu.

Emekli hava pilot astsubay olan Ali Demirel, uzun yıllar Risale-i Nur eserlerini şehirden şehire taşımış, iman hakikatlerinin muhtaçlara ulaşmasına vesile olmuştu. Ali Demirel, bir dönem Yeni Asya'da da idareci olarak görev yapmış emekliliği sonrasında İstanbul Cerrahpaşa'da ikamet etmekteydi. Ali Demirel, Yeni Asya'nın eski Genel Yayın Müdürlerinden merhum Hüseyin Demirel ile hattat Muhsin Demirel'in de babasıydı.

Ali Demirel'in cenazesi BUGÜN İKİNDİ VAKTİ (9 Aralık 2017) Eyüp Sultan Camiinde kılınacak ve Eyüp Sultan Mezarlığına defnedilecek. Mekanı Cennet olsun. Amin.

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Haber Merkezi

Etiketler: ali demirel ağabey
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  • İsmail ÖZSOY

    9.12.2017 11:51:42

    Allah rahmet eylesin. Hasenatını kat kat, (varsa) seyyiatını hasenata tebdil eylesin.

  • Ali

    9.12.2017 10:53:52

    Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah.

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