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10 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Ali Demirel Ağabeyi rahmetle andık

10 Aralık 2018, Pazartesi 01:42
9 Aralık 2017 Cumartesi günü vefat eden ve aynı gün ikindi vaktinde Eyüp Sultan Camii’nde cenaze namazı kılınarak Eyüp Sultan mezarlığına defnedilen Ali Demirel Ağabey vefat yıldönümünde rahmetle anıldı.

Ali Demirel

Risale-i Nur’u tanıtacak bir gazeteye ihtiyaç vardı

Ali Demirel Ağabeyden hatıralar...

Risale-i Nur’un tanınması ve okunması için uçurduğu uçaklarla hizmet eden emekli pilot Ali Demirel, ‘Tayyareci’ lâkabıyla tanınıyordu. Emekli hava pilot astsubay olan Ali Demirel, uzun yıllar Risale-i Nur eserlerini şehirden şehre taşımış, iman hakikatlerinin muhtaçlara ulaşmasına vesile olmuştu. Ali Demirel, ayrıca bir dönem Yeni Asya’da da idareci olarak görev yapmış ve emekliliği sonrasında İstanbul Cerrahpaşa semtinde ikamet etmişti. Demirel, Yeni Asya’nın eski Genel Yayın Müdürlerinden merhum Hüseyin Demirel ile hattat Muhsin Demirel’in de babasıydı.

İstanbul – Yeni Asya

Etiketler: ali demirel
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