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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Ali İsmail Korkmaz davasında önemli gelişme

05 Nisan 2017, Çarşamba 11:06
Kayseri 3 . Ağır Ceza Mahkemesi Ali İsmail Korkmaz davasına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından daha önce beraat eden polis memuru H.E ' ye 7 ay 15 gün, fırıncı E.H.'ye ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Eskişehir’de 2013 yılında Gezi Parkı eylemleri sırasında üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın dövülerek öldürülmesiyle ilgili daha önce polis memuru 37 yaşındaki Hüseyin Engin ve 24 yaşındaki Ebubekir Harlar hakkında verilen kararlar, Yargıtay tarafından bozuldu. Diğer 5 sanığın cezaları ise onandı.

Bugün 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Hüseyin Engin Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nden, Ebubekir Harlar ise Konya’nın Yunak Ağır Ceza Mahkemesi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı. Ali İsmail Korkmaz’ın babası Şahap Korkmaz, annesi Emel Korkmaz, ağabeyi Gürkan Korkmaz ve avukatları duruşmada hazır bulundu.

Mahkemede sözleri sorulan Ebubekir Harlar, Yargıtay’ın bozma kararını kabul etmediğini belirterek, "Daha önceki kararın verilmesini istiyorum. Kararı mahkemenize bırakıyorum. Beraatımı istiyorum. Suçsuz olduğumu biliyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık Hüseyin Engin ise, "Yargıtay’ın bozma kararını kabul etmiyorum. Mahkemenin de bu karara uymamasını talep ediyorum. Beraatımı istiyorum" dedi. Baba Şahap Korkmaz ile anne Emel Korkmaz da, Yargıtay’ın kararına uyularak sanıkların cezalandırmasını istedi.

''CANIMIZ BİR KEZ DAHA YANDI''

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu sanık Ebubekir Harlar’a ’Kasten yaralanmadan ölüme neden olma’ suçundan 6 yıl 8 ay, polis memuru Hüseyin Engin’e ise, ’Kasten basit yaralama’ suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme Engin hakkındaki kararda, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Mahkeme sonrası konuşan Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, "Tekrar Kayseri’ye geldik. Bu acımız hep var. Canımız bir kere daha yandı" dedi.

Baba Şahap Korkmaz da, "Adaletin düzgün işlemediği, katillerin korunduğu ve sahip çıkıldığını gördük. Hiç denecek kadar cezalar verilerek bu insanlara sahip çıkıyorlar" diye konuştu.

2 POLİS 3 FIRINCININ CEZALARINI YARGITAY ONAMIŞTI

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi Ali İsmail Korkmaz’ı Eskişehir’deki Gezi olayları sırasında döverek ölümüne yol açtıkları gerekçesiyle Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan polis memurları Mevlüt Saldoğan’a verilen 10 yıl 10 ay ve Yalçın Akbulut’a verilen 10 yıl hapis cezası ile fırıncılar İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu, Muhammet Vatansever’e verilen 6’şar yıl 8’er ay hapis cezalarını onamıştı.

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, yaptığı yargılamada polis memuru Hüseyin Engin ile fırıncı Ebubekir Harlar hakkındaki kararı ise bozup, yerel mahkeme olan Kayseri 3’üncü Ağır ceza Mahkemesine göndermişti.

DHA

Etiketler: ali ismail korkmaz
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