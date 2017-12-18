Ali Koç: Ülke karpuz gibi ortadan ikiye bölünmüş durumda

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan adayı Ali Koç, 50 yaşındaki olduğunu belirterek "Ülkemde hiç bu kadar ayrışmayı görmedim. Ülke karpuz gibi ortadan ikiye bölünmüş durumda" dedi.

Ali Koç, YGA Zirvesi'nde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Sizin içinizde o kadar değişik tarzdan, eğitimden, disiplinden gelen insan var. Ama yek vücut olarak da aynı kültür aynı değerler ve aynı hedefler üzerinde birleşmişsiniz. Atatürk ne diyor? 'Bütün ümidim gençliktedir.' Bu da doğru. Bugün de öyle olacak, yüzyıllar sonra da öyle olacak. Çünkü bir kurumu, bir partiyi, bir futbol takımını, bir aileyi farklılaştıran içindeki insan sermayesi, kalitesi, yapısı. Dolayısıyla bizim insan kalitemiz, sermayemiz ne kadar iyi olursa ülkemiz de o kadar ileri gidecek.

'SİZ ÜLKENİN ÇİMENTOSUSUNUZ'

Karpuz gibi ortadan ayrışmış vaziyetteyiz. Ben 50 yaşındayım, hayatım boyunca bu kadar ayrışmayı görmedim. Dolayısıyla siz ülkenin çimentosusunuz."

'BİZİ AYRIŞTIRMAK ÇOK KOLAY'

Türkiye'nin 'milli değerlerinin çok olmadığını' savunan Koç, şöyle devam etti:

"Yani hangi kesimden gelirseniz gelin altına imza atabileceğimiz değerlerimiz ne yazık ki az. Ne gibi değerlerden bahsediyorum= Türkiye’nin yazılım konusunda ilk 10 ülkeden biri olması veya dünyada sahilleri denizleri en güzel ülke olması, kişi başına düşen ağaç sayısı, 2023 hedefleri gibi dünyanın en önemli ekonomisinden biri olmak gibi hedeflerimiz çok az. Dolayısıyla bizi ayrıştırmak çok kolay."