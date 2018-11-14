Ali Ünal’a 19 yıl 6 ay hapis

Eski Zaman gazetesi başyazarı Ali Ünal, Uşak’ta yargılandığı davada 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklu yargılanan Zaman gazetesi eski yazarı Ali Ünal’ın ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılandığı davada karar çıktı. Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Ali Ünal, şunları söyledi; “Türkiye’de görülen FETÖ davalarında adım geçmiyor. Çatı dâvâ iddianamesinde bile ismim yok. MİT ya da Emniyet’te adımın geçtiği bir soruşturma dahi yok. 1978 yılından beri yazarlık ve çevirmenlik yapıyorum. Onlarca Türkçe ve İngilizce kitabım var.” Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ünal’ın oğlu Süleyman Ünal ise şunları yazdı; “Babam Ali Ünal’ın dâvâsında hüküm açıklandı. Tarih kulak kesilsin ve dinlesin: Darbecilikten beraat etti, ama yöneticilikten 19 yıl üç ay verdiler. “Gözünün üstünde kaşın var” cezası resmen. Ya hu, Babam hayatında hiçbir zaman hiçbir yerin ya da hiçbir kimsenin yöneticiliğini yapmamış birisidir. O, yöneticiliği sadece nefsini yönetme üzerinde yapmıştır. Bunun için ise kendisini hiçbir zaman yönetici olmaya lâyık görmemiş ve öyle mütevazi bir hayat yaşamıştır. 2.5 seneden beri “darbeye teşebbüs”ile suçlarken o yönde hiçbir delil bulamayınca birden suçlama “yöneticilik” üzerinde değişmiş ve 2.5 senelik “darbe” suçlamasından babama beraat verilirken birden ortaya çıkan hiç yapmadığı “yöneticilik” suçlamasından ise ceza veriliyor” dedi.