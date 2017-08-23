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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Allah bana yaşım kadar başarı gösterdi

23 Ağustos 2017, Çarşamba 15:28
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda 3. kez dünya şampiyonu olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, kamouyunca alkışlandı.

Milli güreşçimiz Kayaalp'in kariyerinde ayrıca 7 Avrupa şampiyonluğu buluyor.Kayaalp, şampiyona öncesi verdiği bir roportajda, "Güneşte bu kadar başarılı olacağınızı tahmin eder miydiniz?" sorusuna şöyle cevap vermişti: "Bu kadar başarılı olacağım aklından bile geçmezdi. Bir ya da iki başarı elde edebilir miyim diye düşünürdüm. Ancak Allah bana yaşım kadar başarı göstedi. Bu kadarını hayal bile edemezdim. Demek ki insan hayallerinin bile üstüne çıkabiliryormuş."

Türkiye'de güreşe ilgi olup olmadığı şeklindeki bir soruya da Kayaalp, "Türk halkı bu spora ilgi duyuyor. Güreş sporuna basın yer verirse ilgi daha da artıyor. Ben onu hissediyorum" dedi.Kayaalp, bu kadar başarısına arağmen sponsorunun olmadığını da söyledi. 

Yeni Asya - İstanbul

Etiketler: rıza kayaalp
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  • Ali Tam

    24.08.2017 01:40:35

    Güresi Peygamberimiz ASM -bizzat kendisi güres ederek- desteklemis. Bununla birlikte atletizmde kosu ve okculuk da tesvike sayandir ve milletimizin begenisini kazanir. Genc gürescimizi alnindan öpüyor, sihhat ve güzel ahlak ile Allah nice muvaffakiyetlere nail eylesin diye dua ediyoruz.

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