ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasına karşı dik durma çağrısı yapan Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, “Kudüs, bütün ümmetin davası. Kudüs’ün kimliğini değiştirme çabalarına izin vermek büyük bir ayıptır. Bunu yapanları Allah da tarih de nesiller de affetmez” diye konuştu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, ABD yönetiminin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini 14 Mayıs’ta Kudüs’e taşıma planına karşı “ayaklanma” çağrısında bulundu. Karadaği, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Filistinlilerin Nekbe (Felaket) Günü’ne ve İsrail’in kuruluşunun 70. yıl dönümüne denk gelen 14 Mayıs’ta Kudüs’e taşıma planıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “ABD’ye karşı Filistinlileri, İslam dünyasını, tüm insanları, halk ve resmi kurumları ayaklanmaya çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı. İslam dünyasına İsrail’in kuruluşunun 70. yıl dönümünde ABD’nin, Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına karşı dik durma çağrısı yapan Karadaği, “Kudüs, bütün ümmetin davası. Kudüs’ün kimliğini değiştirme çabalarına izin vermek büyük bir ayıptır. Bunu yapanları Allah da tarih de nesiller de affetmez.” değerlendirmesinde bulundu. ‘Müslümanlara karşı açılmış bir savaştır’ Arap ve İslam ülkeleri liderlerine seslenen Karadaği, Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın onlara emanet olduğunu, diplomatik ve ekonomik olmak üzere ellerinden gelen tüm araçlarla ABD’nin bu planını sürdürmesine engel olmaları gerektiğini kaydetti. Karadaği açıklamasında, “Mayıs’ta Büyükelçiliğin Kudüs’e taşınması Müslümanlara karşı açılmış bir savaştır. Yasa dışı işgalcileri destekleyen bir adımdır.” ifadesini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 6405

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.