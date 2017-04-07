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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

''Allah için evet'' pozu

07 Nisan 2017, Cuma
Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu’da AKP İl Başkanlığı’nın yanındaki binaya yazılan ‘Allah için evet inşallah’ fotoğrafı önünde poz verdi.

Bolu’da, Başbakan Binali Yıldırım’ın dev fotoğrafı ve parti afişi asılan binaya ‘Allah için evet inşallah’ yazıldı. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve AKP Gençlik Kolları üyelerinin, yazının önünde çektirdikleri fotoğraflar parti tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

İzzet Baysal Caddesi Oğuz Sokak üzerinde bulunan AKP İl Başkanlığı’nın yanındaki binaya, referandum çalışmaları kapsamında Başbakan Yıldırım’ın fotoğrafı ve parti amblemi bulunan afiş asıldı. Binanın duvarına da, ‘Allah için evet inşallah’ yazıldı. ‘AKP İl Başkanlığı’ yazılı parti ambleminin bulunduğu afişin asılı olduğu duvara kırmızı sprey boya ile yazılan yazı dikkat çekti. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, yazının önünde, elinde partisi tarafından hazırlanan evet broşürü ile poz verdi. Metin’in fotoğrafı, AKP İl Başkanlığı’nın Facebook hesabında paylaşıldı. AKP Gençlik Kolları üyelerinin yazının önünde toplu halde çektirdikleri fotoğraf da referandum çalışmaları kapsamında Twitter’da paylaşıldı.

 

DHA

Etiketler: referandum
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  • yunus

    07.04.2017 17:27:34

    Siyasal islamcılar açısından menfaat devşirmenin en geçerli yolu ve metaı dini siyasetlerine alet etmektir.çünkü din kredisi her zaman açık olan bir metadır onlara göre.

  • alim bal

    07.04.2017 12:41:17

    o kadar kul hakkına girin.sonra Allah için evet miş.

  • Serdar celik

    07.04.2017 10:02:35

    Dini siyasete bu kadar mi alet ettiniz Yuzbinleri isten attiniz 28 intihar etmis 4 bini esinden bosanmis 6bin kusur cocuk anne babasiz Ihrac olan 120 bin kisiden Is bulan 3 bin kisi Digerleri komsuve akrabalarinin yardimiyla yadam mucadelesi veriyor On binler perisan ama sanki bu insanlar yokmus gibi davraniluyor Yeni asya dan allah bin defa razi olsun Nerde muslumaniz diyen tarikatlar cematlar hani musluman muslumanin kardesi idi.? Hani komsusu ac iken tok yatan bizden degildi..? Hani af etmek erdemdi..? Yasal olan bir sendika yuzunden hayatim maf oldu halbuku bir yil once sendikadan istifa etmistim simdi yapin zulumlerin en buyugunu .... SIRAT KOPRUSUNDE BEKLEYECEGIM Hakkimi almadan yaaaa rabbim cenette koyma beni...

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