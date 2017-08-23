Allah’tan korkun âdil olun

Mağdurlardan hakim ve savcılara çağrı: Baktığınız davalarda adaleti sağlayın.

En güzel günümüz zehİr oldu

“Eşim 24 Ocak sabahı gözaltına alındı. O gittikten üç gün sonra anne olacağımı öğrendim. En güzel günümüz, ama zehir ettiler bize. Nezarette öğrendi eşim baba olacağını. İkimiz için de çok zor bir durumdu bu. Hiç böyle hayal etmemiştim. ”

‘Suçu yoksa çıkar’ diyorlar, ama

“Şimdi doğuma kaldı 45 gün, ne iddianame hazır, ne mahkeme var ortada. Öylece bekliyoruz. ‘Suçu yoksa çıkar’ diyor herkes. Zaten çıkacak, suçu yok, adım gibi eminim. Ama çıkınca o zor günlerimizi unutturacak mısınız bize?”

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Çok insan yandı suçsuz yere, çok yuva dağıldı