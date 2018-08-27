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Alman gazetesi FAZ: Krizi fırsata çevirmek Türkiye'nin elinde

27 Ağustos 2018, Pazartesi 09:17
Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler Alman basınının öne çıkan konuları arasında yer aldı. Alman gazetesinin haberinde "Para krizi kısa vadede Türkiye'de nefeslerin tutulmasına yol açtı. Krizi fırsata çevirmek Türkiye'nin elindedir.” denildi.

Almanya'da yayın yapan Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere yer ayırdığı yorumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik refah kozunu kaybetmek üzere olduğunu yazdı:

"Otoriter Türkiye'yi güçlendirmek Almanya'nın görevi olamaz. Erdoğan değişmezse, arada aşılması imkânsız bir uçurum kalır. Kriz Türkiye'ye etkide bulunma fırsatı yarattı. Erdoğan ideolojilere önem vermeyen bir iktidar hırslısıdır. Gücünü arttırmak için her fırsatı değerlendirmeye çalışır. Önce AB sürecinden ve yüksek büyüme hızından kazançlı çıktı. Bunlardan artık bir şey kazanamıyor. Şimdi kurumların ve muhalefetin zaaflarından gücünü garantiye almada yararlanıyor. Daha fazla refah vaatlerini yerine getirememesi ise konumunu sarsıyor. Kriz, büyük devlet hayallerini gerçeklerle uyumlaştırıp, sisteme ince ayar verilmesine yarayabilir. Türkiye'nin yeni bir başarı öyküsüne ihtiyacı var. Türkiye, Avrupa'nın dibindeki istikrarsız bölgede bir çıpa haline dönüşüp, petrol çağının kapanmasından sonra ekonomik gücüyle bölgesinin parlak bir aktörü haline gelebilir. Para krizi kısa vadede Türkiye'de nefeslerin tutulmasına yol açtı. Krizi fırsata çevirmek Türkiye'nin elindedir.”

Türkiye'de davası süren Alman vatandaşı çevirmen ve gazeteci Meşale Tolu pasaportunun iade edilmesinden sonra Almanya'ya döndü. Freiburg'da yayımlanan Badische Zeitung gazetesi Tolu'nun yurt dışına çıkma yasağının kaldırılmasını konu alan yorumunu şöyle sürdürüyor:

" Ancak Türkiye'deki kabul edilemez gelişmeler açısından Türkiye'nin Almanya yönünde attığı bu adım yeterli sayılamaz. (Türkiye'de) Yargının bağımsızlığı ağır yara aldı. Fikir hürriyeti sınırlandı. Türkiye'ye yardım konusu gündeme geldiğinde bütün bu hususlar konuşulmalıdır. Temasların meyve vermesi için küçük bir umut var: Ekonomik baskı arttığında, Erdoğan hep yumuşamıştır.”

 

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: Türkiye, Almanya, ekonomi, AB
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