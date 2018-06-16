"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Alman Medyası: Adil Öksüz gerçekten Berlin'de bulunduğu iddia edilen evde kaldı

16 Haziran 2018, Cumartesi 21:00
Alman basınında yer alan haberlerde, "Hava Kuvvetleri Sorumlusu" olduğu iddia edilen firari Adil Öksüz'ün, Anadolu Ajansına (AA) gelen ihbar mektubunda yer alan Berlin Neukölln'deki adreste kaldığı belirtildi.

Frankfurter Rundschau gazetesinin haberinde, Alman makamlarının konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadıkları vurgulanarak, "Ancak Frankfurter Rundschau gazetesinin bilgilerine göre Adil Öksüz gerçekten o evde kaldı" ifadesi kullanıldı.

Haberde Öksüz'ün Berlin'deki devlet güvenliği dairesinin memurları tarafından güvenli bir yere götürüldüğü iddia edildi.

'KORUNMASINA İLİŞKİN TEDBİRLER ALINDI'

 

Berlin merkezli yayım yapan Der Tagesspiegel gazetesindeki haberde de Alman güvenlik birimlerinin bu konuda çekingen davrandığı ancak Eyalet Kriminal Dairesinin devlet güvenlik biriminin "bu kişinin korumasına ilişkin tedbirler aldığı" bilgisi paylaşıldı.

Haberde, bu koruma tedbirlerinin uzun zamandan bu yana mı yoksa adresin yayımlanmasının ardından mı alındığının bilinmediği ifade edildi.

Alman makamlarının uzun zamandır Almanya'ya kimin sığındığını bildiği aktarılan haberde, Türkiye'nin bu kişiyi (Adil Öksüz) Interpol üzerinen tutuklama emriyle aradığı hatırlatıldı.

'ALMAN ADALET BAKANLIĞI İADESİNİ REDDEDİYOR'

 

Aynı haberde, "Tagesspiegel gazetesinin bilgilerine göre, Federal Adalet Bakanlığı tutuklamayı ve iade edilmesini reddetti. Alman güvenlik makamları tarafından sadece kaldığı yer tespit edildi" ifadelerinin kullanılması dikkati çekti.

Berliner Zeitung gazetesinin "Darbe girişimin tertipçisi Neukölln'de gizlendi" başlıklı haberinde de "Berliner Zeitung'un edindiği bilgilere göre Öksüz, gerçekten Neukölln'deki o evde kaldı" denildi.

'BERLİN'DEKİ HÜCRE EVLERİNDE KALDI'

AA'ya gelen ihbar mektubuna göre, darbeci Öksüz'ün Almanya'ya kaçtıktan sonra, Gülen'in Berlin'deki hücre evlerinde kaldığı iddia edilmişti.

İhbar mektubunda, Öksüz'ün Almanya'nın başkenti Berlin'in Neukölln ilçesindeki bir evde saklandığı belirtilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, firari Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair kuvvetli bir şüphenin bulunduğunu bildirmişti.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Adil Öksüz, darbe, Berlin, Türkiye
Okunma Sayısı: 726
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Muharem İnce: Erdoğan kaç fabrika yaptın, kaç fabrika sattın?

    Akşener: 50 milyar dolarlık fabrika-sanayi yatırımı yapacağız

    Alman Medyası: Adil Öksüz gerçekten Berlin'de bulunduğu iddia edilen evde kaldı

    Çin'den ABD'ye: Bilge adamlar köprü, aptallar duvar inşa eder

    Afganistan-Taliban bayramlaşmasına bombalı provakasyon

    "BM Myanmar'ın yalanlarını desteklemesin"

    İnce Üsküdar'dan Erdoğan'a seslendi

    Soma’da karar bekleniyor

    Isınan havalara dikkat!

    Sokakta yüzde 40 faizle para satılıyor

    OHAL altında seçim yapılması endişesi

    59 milyon seçmen sandık başına gidecek

    Ayrıştırıcı dil, derhal Türkiye’yi terk etsin

    Meteoroloji'den 8 şehre ''kuvveti sağanak'' uyarısı!

    Fransa - Avustralya maçında Dünya Kupası'nda ilk kez "VAR"a başvuruldu

    Kepçe operatörü gözaltına alındı

    Yaralı askerden acı haber geldi

    Bayramın ilk günü 88 bin kişi başvurdu: İmar Barışı başvurusu nasıl yapılır?

    "Sınırda sıfır tolerans" politikasıyla 2 bin çocuk ailesinden ayrı düştü!

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Ahmet BATTAL

    CHP’ye oy vermediğini sanan AKP’lilere-2
    Genel

    AİHM’e ‘hızlı olun’ çağrısı
    Ali FERŞADOĞLU

    Tekfire çabuk cüret edenler düşünsünler!
    ZÜBEYDE MERYEM ŞAKAR

    Müjdeyle gelen bayram
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur’da hudus delili
    Hasan KOÇ

    Mösyö gevezeler - 3
    Ali Yücesoy

    Melekler medeniyeti
    Orhan GÜLER

    “Hukuk sistemleri ‘şeriat kanunları’na şiddetle muhtaçtır”
    Mehmet ÇETİN

    İhlâs ve sadakat

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.