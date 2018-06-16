Alman Medyası: Adil Öksüz gerçekten Berlin'de bulunduğu iddia edilen evde kaldı

Alman basınında yer alan haberlerde, "Hava Kuvvetleri Sorumlusu" olduğu iddia edilen firari Adil Öksüz'ün, Anadolu Ajansına (AA) gelen ihbar mektubunda yer alan Berlin Neukölln'deki adreste kaldığı belirtildi.

Frankfurter Rundschau gazetesinin haberinde, Alman makamlarının konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadıkları vurgulanarak, "Ancak Frankfurter Rundschau gazetesinin bilgilerine göre Adil Öksüz gerçekten o evde kaldı" ifadesi kullanıldı.

Haberde Öksüz'ün Berlin'deki devlet güvenliği dairesinin memurları tarafından güvenli bir yere götürüldüğü iddia edildi.

'KORUNMASINA İLİŞKİN TEDBİRLER ALINDI'

Berlin merkezli yayım yapan Der Tagesspiegel gazetesindeki haberde de Alman güvenlik birimlerinin bu konuda çekingen davrandığı ancak Eyalet Kriminal Dairesinin devlet güvenlik biriminin "bu kişinin korumasına ilişkin tedbirler aldığı" bilgisi paylaşıldı.

Haberde, bu koruma tedbirlerinin uzun zamandan bu yana mı yoksa adresin yayımlanmasının ardından mı alındığının bilinmediği ifade edildi.

Alman makamlarının uzun zamandır Almanya'ya kimin sığındığını bildiği aktarılan haberde, Türkiye'nin bu kişiyi (Adil Öksüz) Interpol üzerinen tutuklama emriyle aradığı hatırlatıldı.

'ALMAN ADALET BAKANLIĞI İADESİNİ REDDEDİYOR'

Aynı haberde, "Tagesspiegel gazetesinin bilgilerine göre, Federal Adalet Bakanlığı tutuklamayı ve iade edilmesini reddetti. Alman güvenlik makamları tarafından sadece kaldığı yer tespit edildi" ifadelerinin kullanılması dikkati çekti.

Berliner Zeitung gazetesinin "Darbe girişimin tertipçisi Neukölln'de gizlendi" başlıklı haberinde de "Berliner Zeitung'un edindiği bilgilere göre Öksüz, gerçekten Neukölln'deki o evde kaldı" denildi.

'BERLİN'DEKİ HÜCRE EVLERİNDE KALDI'

AA'ya gelen ihbar mektubuna göre, darbeci Öksüz'ün Almanya'ya kaçtıktan sonra, Gülen'in Berlin'deki hücre evlerinde kaldığı iddia edilmişti.

İhbar mektubunda, Öksüz'ün Almanya'nın başkenti Berlin'in Neukölln ilçesindeki bir evde saklandığı belirtilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, firari Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair kuvvetli bir şüphenin bulunduğunu bildirmişti.