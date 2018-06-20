Alman medyası: Türkiye ordusunu F-35 uçaklarıyla donatma imkanını kurban etti

Alman N-TV televizyonunun yayınladığı makalede, Ankara'nın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alarak ordusunu ABD'nin F-35 uçaklarıyla donatabilme imkanını kurban ettiği belirtildi.

ABD senatosunun, bu hafta kabul ettiği yeni 2019 bütçe planında Türkiye'nin ABD yapımı F-35 uçaklarının üretimi programında yer almasının durdurulması öngörülüyor. Alman N-TV televizyonunun internet sitesinde yayınlanan makalede, böylece Ankara'nın uçak başına 120 milyon dolar ödemesi gerekeceği ve ABD'nin de savaş uçağı geliştirme tarihindeki en büyük darbeyi indirmiş olacağı ifade edildi.

'S-400 NATO'NUN SİSTEMLERİNE ENTEGRE OLAMAZ'

Gelecekte Türk Hava Kuvvetleri'nin bel kemiğini oluşturacağı için Ankara açısından F-35 satın almanın S-400'lerle füze savunmasını güçlendirmesinden daha önemli olduğu ileri sürülen makalede, S-400'ün NATO'nun elindeki sistemlere entegre olamayacağı iddiası da yer aldı.

Makalede NATO'nun S-400'lerdeki radar sistemlerinin ABD'nin hayalet uçak teknolojisine sızabileceği endişesi taşıdığı da aktarıldı.

Ankara ile Washington arasındaki ilişkiler, Türkiye'nin Rusya'dan iki S-400 satın alma kararının ardından gerginleşti.