Alman yatırımcılardan hukuk mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Berlin ziyareti sırasında kritik bir görüşme yaptığı Alman ekonomi dünyasının temsilcilerinin Türkiye’ye yatırımların arttırılması için beş şart öne sürdüğü ortaya çıktı.

Buna göre Alman yatırımcılar Erdoğan’a “güvenimizi yeniden kazanın” mesajını verdi ve endişelerinin giderilmesi için “hukuk devletinin yeniden tesisinin” ön şart olduğunu iletti. Deutsche Welle Türkçe’nin edindiği bilgilere göre, Türkiye’de yatırımları bulunan Alman ekonomisinin devleri Cuma günü Berlin’de bir araya geldikleri Erdoğan’a, Türkiye’deki yatırımlarına büyük önem atfettiklerini, Türkiye’den çıkmak istemediklerini, ancak ekonomik işbirliğinin sürmesi ve artması için öncelikle Alman iş dünyasının güveninin yeniden kazanılması gerektiğini iletti. Toplantıya katılan Alman iş dünyası yetkilileri, Türkiye ekonomisindeki olumsuz gidişattan duyulan endişelere dikkat çekildiğini aktardı, Erdoğan’a güvenin yeniden tesisini sağlayacak şu beş maddenin iletildiğini kaydetti; “Hukuk güvenliği güçlendirilmeli, Demokratik kurumlar işler hale getirilmeli, Merkez bankasının bağımsızlığı sağlanmalı, Türk hükümeti Gümrük Birliği kurallarına bağlı kalmalı, Yeni yatırımlar için çerçeve şartlar iyileştirilmeli.

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