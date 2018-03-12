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12 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Almanya'da DİTİB'e 'Başkomutanımız Erdoğan' tepkisi

12 Mart 2018, Pazartesi 14:42
Almanya'da DİTİB tarafından planlanan Türkiye ziyaret turu programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Başkomutanımız' olarak bahsedilmesi tepkilere yol açtı.

Almanya'daki 900'ün üzerinde cami derneğinin çatı kuruluşu olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) genç yetişkinler için düzenlemeyi planladığı Türkiye ziyaret turu Almanya'da eleştiri oklarının hedefi oldu.

DW Türkçe'nin Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinden aktardığı habere göre, ziyaret programında Türkiye turunun 'son durağı' olması planlanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ziyaretiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Başkomutanımız' olarak bahsedilmesi, Almanya'da tepkiyle karşılandı.

24-31 Mart tarihleri arasındaki Paskalya tatilinde düzenlenecek etkinlikle ilgili duyuru ve tanıtımların, Leverkusen ve Porz kentlerindekiler de dahil olmak üzere çeşitli DİTİB camilerinde yapılmaya başlandığı belirtildi. Üniversite öğrencileri için planlanan tura katılım bedelinin öğrenciler için her şey dahil 399 euro, diğer katılımcılar içinse 885 euro olacağı kaydedildi.

Tur kapsamında Çanakkale ziyaretinin de yer alacağı ve bu çerçevede Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlıların İngiliz ve Fransızlar karşısında zafer elde ettiği alana da gidileceği bildirildi. Turun 'Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya' projesi kapsamında düzenleneceği kaydedildi.

Kölner Stadt-Anzeiger'in haberinde, DİTİB temsilcilerinden konuyla ilgili bilgi alınmaya çalışıldığı ancak yanıt kendilerine yanıt verilmediği belirtildi. Haberde, kurumun sözcüsü Ayşe Aydın'ın Genel Sekreter Bekir Alboğa'nın 'yetkili olduğunu' söyleyerek cevap vermekten kaçındığı kaydedildi.

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