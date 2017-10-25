Almanya'dan gelen yolcular böyle arandı

Türkiye'den Almanya'nın Münih kentine giden Türk yolcuların köpeklerle aranması sonrası mütekabiliyet (karşılıklılık) doğrultusunda Almanya'dan gelen yolcular köpekle arandı.

Almanya'nın Bremen kentinden saat 22.00 sıralarında İstanbul Yeşilköy Havalimanı'na gelen Alman yolcular pasaport kontrolünden geçip bagajlarını almak için geldikleri gümrüklü bölgede narkotik köpeği tarafından aramaya tabi tutuldu. Yolcuların valizleri K-9 köpeği tarafından aramadan geçirildi. DHA

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