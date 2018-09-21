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'Almanya ile çok önemli adımların atılacağı yeni bir süreç başladı'

21 Eylül 2018, Cuma 23:45
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Almanya ile yapılan görüşmeyi ilişkilerin bir üst lige çıkması açısından çok önemli adımların atılacağı yeni bir sürecin bir başlangıcı olarak görüyorum." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, son 16 yılda Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yaklaşık yüzde 300 artarak 13 milyardan yaklaşık 38 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile yapılan görüşmeyi ilişkilerin bir üst lige çıkması açısından çok önemli adımların atılacağı yeni bir sürecin bir başlangıcı olarak görüyorum." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Berlin’de Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile görüştü. Bakanlar, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Albayrak, küresel ekonomi noktasından bakıldığında, Berlin’e önemli bir ziyaret gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, bugün üç bakanla yapılan ziyareti, ülkelerin ve dünyanın çok farklı tehdit ve fırsatlarla karşı karşıya olduğu bir dönemde, Türkiye- Almanya ilişkilerinin temeline yeni bir tuğla koymak olarak niteledi.

Son 16 yılda iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık yüzde 300 artarak, 13 milyardan yaklaşık 38 milyar dolara ulaştığını anlatan Albayrak, şöyle devam etti:

“Her iki ülkenin ticari, siyasi ve ekonomik anlamda faydasına, kazan kazan ilişkisine dayalı çok önemli adımlar atmış bir dönemden bahsediyoruz. Bugün Türkiye ve Almanya her konuda aynı düşünmek durumunda değil. Farklılıkların olduğu gerçeğinden hareketle bugün ortak ve mutabık kaldığı alanları daha da ileriye ve geleceğe pozitif bir şekilde taşımak için gayet verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile yapılan görüşmeyi ilişkileri bir üst lige çıkması açısından çok önemli adımların atılacağı yeni bir sürecin bir başlangıcı olarak görüyorum."

Gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesi sonrası ilk resmi Almanya ziyaretini gerçekleştireceğini belirten Albayrak, “Bölgesel sorunlara ortak anlayış ve stratejik bakış açısıyla çok güçlü refleksler verdiği bir dönemin başladığını düşünüyorum. Her iki ülkenin kültürel ve sosyal yakınlaşmasının yeni dönemde çok güçlü bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum.” diye konuştu.

"Almanya, Gümrük Birliği'nin güncellenmesini destekliyor"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Alman bakanlarla görüşmede Almanya ile Türkiye arasında yüz yıla dayanan ekonomik, ticari ve dostane ilişkilerin artırılarak devam etmesi yönünde fikir birliğine vardıklarını söyledi.

Görüşmede, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda Almanya’nın desteklerini Türkiye’nin yanında gördüklerini anlatan Pekcan, “Bunu almak da son derece önemliydi. Ticaret hacmimiz bu yıl tahminen 38 milyar dolarlara ulaşacak. 7 bin 500 civarında Alman firması Türkiye’ye 9,2 milyar dolar tutarında doğrudan yatırım getirmiş bulunmaktadır.“ diye konuştu.

Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier’in 25-26 Ekim tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini hatırlatan Pekcan, bu ziyarette Türkiye-Almanya Jetco Toplantısı'nın ilkinin yapılacağını ve iş insanlarıyla iş ve yatırım forumunu gerçekleştireceklerini bildirdi.

Son 10 yılda Türkiye’de enerji pazarı yüzde 5,5 büyüdü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise Türkiye’nin son 15 yıldır enerji piyasalarının serbestleşmesi konusunda dev adımlar attığını hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyük oranda yatırımcı da bu piyasaya güvenerek yurt dışından geldi. Bunların önemli bir kısmı da Alman kökenli şirketler. Şu an Alman kökenli şirketlerin ortaklarıyla birlikte 25 milyar avroyu aşmış durumda. Ve yaklaşık 15 bini kişiyi de istihdam ediyorlar. Bu son derece sevindirici. 100 yılı aşkındır Alman firmaları Türkiye’de çalışıyor. Türk insanını istihdam ediyor. Bizim için mutluluk verici bir olay. Görüşmemizde bu ilişkilerin daha da geliştirilmesini istediğimizi ifade ettik. Son 10 yılda Türkiye’de enerji pazarı yüzde 5,5 büyüdü. Bundan sonra da büyümeye devam edecek. Bu pazarda tekrar aramızda görmek istiyoruz.”

Dönmez, gelecek dönemde Türkiye'de yapılacak enerji ihalelerine Avrupalı yatırımcıları davet etti.  

 

AA

Etiketler: türkiye, almanya, albayrak
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