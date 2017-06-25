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25 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Almanya: Kavgaya karışan korumalar G20 zirvesine gelmesin

25 Haziran 2017, Pazar 14:14
​Almanya, 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg’ta yapılacak G20 zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında kavgaya karışan korumalarının gelmemesini istedi.

Welt am Sonntag gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Türk tarafının verdiği isim listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında göstericilerle yaşanan arbedeye karışan ve ABD’nin tutuklama kararı verdiği bazı korumaların adları da bulunuyordu. Alman Dışişleri, Türkiye’yi söz konusu korumaların zirveye gelmemesi konusunda uyardı.

Benzer sahnelerin yaşanmasına müsaade etmeyiz

Welt am Sonntag’ın aktardığına göre, Federal Asayiş Dairesi (BKA) de Washington’da göstericilerle korumalar arasında yaşanan olayların benzerinin Almanya’da yaşanmasına müsaade edilmeyeceğini Türk tarafına iletti. Korumaların sadece acil durumda devreye girme haklarına dikkat çekilerek, yetkinin Alman polisinde olduğu hatırlatıldı.

Gazeteye açıklama yapan Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote, yetkinin tamamen Hamburg polisinde olduğuna dikkat çekerek, bunun Türk korumalara iletileceğini söyledi.

DHA

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