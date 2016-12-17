Almanya saldırıyı şiddetle kınadı

Almanya, Kayseri’deki terör saldırısını kınadı.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin bu sabah bir kez daha bir terör saldırısıyla sarsıldığı belirtildi ve askerleri taşıyan otobüse yapılan bu alçak saldırının en sert bir şekilde kınadığı ifade edildi.

Bu hain saldırının hiçbir şekilde meşru gösterilemeyeceği vurgulanan açıklamada, "Düşüncelerimiz, hayatını kaybedenler ve yaralılar ile onların aileleri ve dostlarının yanındadır. Onların acılarını paylaşıyoruz. Yas içinde Türkiye'nin yanındayız." ifadesine yer verildi.