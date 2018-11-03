Alparslan Kuytul hâkim karşısına çıkacak

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul’un mahkemesinin 8 Kasım’da olacağı bildirildi. Furkan Vakfı’ın internet sitesinde yer alan haberde dava ile ilgili gelişmeler şöyle özetlendi:

İDDİANAME HAZIRLANDI

Alparslan Kuytul’un uzun zamandır beklenen iddianamesi hazırlandı. Adana Cumhuriyet Savcılığı tarafından dosyanın sunulduğu terör mahkemesi iddianameyi kabul etti.

MAHKEME GÜNÜ BELLİ OLDU!

Terör mahkemesi dosyada Alparslan Kuytul ve iki kişi hakkında tefrik kararı verdi. Üç kişinin yargılanacağı bu dosyanın duruşma günü ise 08.11.2018 olarak bildirildi. Mahkeme, Alparslan Kuytul da dâhil 41 kişinin, esas dosyası hakkında terör dosyası olmadığını belirterek görevsizlik kararı verdi. Görevsizlik kararı verilen dosyanın ise hangi mahkemede ve ne zaman görüleceğinin yakında belli olması bekleniyor.

TECRİT DEVAM EDİYOR

Alparslan Kuytul, 30 Ocak’ta şafak operasyonu ile gözaltına alınmış, 10 günlük gözaltı sürecinin ardından 08.02.2018 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmak üzere Bolu F Tipi Cezaevine gönderilmişti. Alparslan Kuytul’un tecrit altında tutulması ise tepki görüyor.

KUYTUL’UN CEZAEVİ ŞARTLARI

Alparslan Kuytul’a ailesi ve avukatlarınca yapılan itirazlar neticesinde iki ay sonra TV kullanma hakkı verilmiş ve 4 ay sonra da avukatlarıyla görüşme kısıtlaması kaldırılmıştı. 6 aydır tek başına kalan ve tutuklu yargılanan Kuytul hakkında 8 dava açıldığı, tüm bu mahkeme süreçlerini ise cezaevinden sürdürmek zorunda bırakıldığı belirtildi. İstanbul