Alpay eşine böyle veda etti

Yaklaşık iki yıl cezaevinde kalan yazar Şahin Alpay’ın hanımı vefat etti.

Alpay eşini şu cümlelerle ebediyete uğurladı; “Fatma’ya veda… Sevgili dost ve akrabalarımız, Hepimizin çok sevdiği eşim Fatma’yı son yolculuğuna uğurlamak için toplandık. Fatma benim aşkım, en yakın dostum, kurduğum ailenin temel direğiydi. Onun için ardından bir çift söz etmek istiyorum. Onu size anlatmama gerek yok. Sizler onu bütün güzellikleriyle, aklı, dirayeti, özgüveni, fikri hür ve vicdanı hür kişiliğiyle tanıyorsunuz. Çektiğimiz bütün sıkıntılarda dik durdu ve bana da dik durmayı telkin etti. Huzurunuzda ona bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. 55 yıl süren beraberliğimizin maalesef üç yılını sürgünde, iki yılını da hapiste geçirdim. Ondan ayrı kaldığım beş yıl için kendimi affetmiyorum. Huzurunuzda ondan bir kez daha af diliyorum. Bağımsızlığına çok düşkündü, kimseye tabi olmadan yaşadı ve öldü. Hepinizin bildiği gibi Fatmasız yaşamak benim için çok zor olacak… Birlikte yaşadıklarımızın hikâyesini yazıp ölmek istiyorum. Bu uğurlamaya katıldığınız, acımızı paylaştığınız için hepinize candan teşekkürler.”