Altan'dan 73 sayfalık bir savunma: Üniversite hocasıydım, KHK ile atıldım

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin medya ayağına yönelik olduğu öne sürülen dâvâ kapsamında üç kez ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılanan Prof. Dr. Mehmet Altan 73 sayfalık bir savunmayla hakimin karşısına çıktı.

Altan, “Demokrasinin katledilişine alkış tutmadığım için burada olduğumun bilincindeyim” dedi. Savunma öncesinde Altan, mesleği sorulunca, “Üniversite hocasıydım, KHK ile atıldım. 1986 yılından 2006’ya kadar 20 yıl Sabah yazarıydım, sonra altı yıl Star başyazarıydım” dedi. P24’ün aktardığına göre Altan’ın ‘iddianameye kapsamlı bir cevap’ niteliğindeki savunmasından satırbaşları şöyle: “Hukuk yerine algıyla başlatılan soruşturmada 283 gündür özgürlüğünden yoksun, düşünceleri yargılanan biri olarak karşınızdayım. Devletin yaptırım gücü hukuktan koptuğunda orman yasaları devreye girer. Hukuk buharlaşır. Dün ‘askerî vesayet’ andıçlamıştı, bugün aynısını ‘siyasi vesayet’ yapıyor…

Özgürlükçüler suç işlememelerine rağmen zorla susturuluyor

Gözaltına alınmamdan bugüne kadarki yaşadıklarım düpedüz hürriyeti tahdit eylemidir, TCK 77’de tanımlanan suçun mağduruyum. Bugün görüyorum ki hoşlanılmayan demokratlar, eleştiri yapan özgürlükçüler suç işlememelerine rağmen zorla susturuluyor. Allahın lütfu olduğu söylenen bu dönem hoşa gitmeyen seslerin cezalandırılmasına yöneldi. Ben cezalandırılmak istenenlerdenim. Size bugün üç kitabımla gelmek isterdim, ama Silivri’den çıkarken el koydular. Darbe çağrışımlı ‘subliminal’ mesaj vermek diye bir suç yok, ama bu suçlamayla bizi aldılar gözaltına, hâkimlik de bunu onadı. Babam ve ağabeyim 600 kez yargılandı. Babam hukuktan başka şey konuşmazdı. Hukukçu bir babanın oğlu olarak böyle dâvâ görmedim. Savunma sürüyor…”