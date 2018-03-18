Altan için formül aranıyor

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Türk Silâhlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci Şahin Alpay’a ilişkin olarak ikinci kez verdiği hak ihlâli kararı kulislerde “Mehmet Altan için de formül arıyorlar” şeklinde yorumlandı.

AYM’nin Prof. Dr. Mehmet Altan hakkında verdiği ilk “hak ihlâli” kararı, alt mahkemelerce uygulanmamıştı. Bu süre zarfında tahliye edilmeyen Mehmet Altan, daha sonra kardeşi Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile birlikte yargılandığı dâvâda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar yurt içinde ve yurt dışında tepkiyle karşılanmıştı. Cumhuriyet’te yayımlanan habere göre, Mehmet Altan’ın durumuna ilişkin olarak şu ifadeye yer verildi: “Mehmet Altan’a ilişkin ihlal kararının ne zaman uygulanacağı belirsiz. AYM’nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı için Mehmet Altan hakkında başka bir formül arayışında olduğu belirtildi. Kulislerde, sorunu istinaf mahkemesinin çözebileceği ifade ediliyor.”

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