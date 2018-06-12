Altan için her gün dilekçe eylemi

Türk Silâhlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan ve Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hakkında hak ihlali kararı vermesine karşın serbest bırakılmayan Prof. Dr. Mehmet Altan’ın avukatları, dosyayı inceleyen istinaf mahkemesine her gün dilekçe verme eylemi yapacak.

Avukatlar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne her gün bir başka dilekçe sunarak, müvekkillerinin tahliye edilmesini talep edecek. Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) hakkında hak ihlali kararı vermesine karşın serbest bırakılmayan Mehmet Altan’ın avukatları, dosyayı inceleyen istinaf mahkemesine bugünden başlayarak her gün dilekçe verme eylemi yapacak.

Tahliye edilmesini talep edecekler

Anayasayı ihlâl ettiği gerekçesiyle 1 yıl 9 aydır tutuklu bulunan akademisyen ve yazarMehmet Altan hakkında aym , 11 Ocak 2018’de oyçokluğu ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlâl edildiğine karar verdi. Ancak yargılamayı yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Altan’ın tahliye talebini reddetti.

20 Mart 2018’de de AİHM, Altan’ın “özgürlük ve güvenlik hakkı” ile “ifade özgürlüğü” hakkının ihlâl edildiğine karar verdi. Mahkeme, bunun üzerine yapılan tahliye talebi ile ilgili de dosyadan el çekildiği gerekçesiyle karar vermedi. Son aşamada Altan, AYM’nin hak ihlâli kararının üzerinden 5 ay, AİHM’in kararının üzerinden de 3 ay geçmesine karşın serbest bırakılmıyor. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Mehmet Altan’ın da bulunduğu sanıkların dosyası hakkında hükmünü açıkladığı için avukatlar kararı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne her gün bir dilekçe sunarak, müvekkillerinin tahliye edilmesini talep edecekler.