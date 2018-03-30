"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Altan için top İstinaf’ta

30 Mart 2018, Cuma
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ihlâl kararı sonrası Mehmet Altan’ın tahliye talebini değerlendiren İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, istinaf mahkemesini adres gösterdi.

İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Gülen yapılanmasına yönelik dâvâ kapsamında yargılanan gazeteci ve yazar Mehmet Altan’ın tutukluluğuna AİHM’in ihlâl kararı sonrası yapılan itirazı değerlendirdi. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre mahkeme, Altan’ın hükmen tutuklu olduğunu belirterek, dosyadan el çekildiğini kaydetti. Bu aşamadan sonra tutukluluk hususunda değerlendirme yapılamayacağını ifade eden mahkeme, yetkinin istinaf mahkemesi olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin ilgili ceza dairesinde olduğunu aktardı. Mahkemenin ayrıca kendilerine resmî yoldan ulaşan bir AİHM kararı olmadığını da kaydettiği belirtiliyor.

Etiketler: mehmet altan
Okunma Sayısı: 187
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İfade hürriyeti can çekişiyor

    ByLock cezaları Yargıtay’dan dönüyor

    Vatanı ve milleti Allah refah içinde bıraksın

    Borçlar da büyüdü

    ‘Kanal’ İstanbul’a zarar

    "Suriye'den çok yakında çıkacağız''

    İsim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren siteler ile ilgili flaş karar

    Macar Bakandan tartışmalı 'sığınmacı - çingene' açıklaması

    Guterres'ten 'Soğuk Savaş' uyarısı: "Son derece endişeliyim''

    Rusya'dan 'karşı hamle' açıklaması

    Yaralı askerden acı haber!

    Türkiye için 'büyüme tahmini' açıkladı

    ''Şartlı tahliye kararı'' iptal edildi

    Bando Okulları Komutanlığındaki 15 Temmuz darbe davasında karar

    Oyların 'yüzde 92’sini alarak yeniden Mısır Cumhurbaşkanı oldu

    İsrail: Savaş zamanında her şey meşrudur

    İttifakla herkesi bu vebale ortak etmek istiyorlar

    Çin - ABD gerilimi de tırmanıyor: ''Sonuna kadar gideriz''

    Sınırı geçen 2 Yunan askerin tutukluluğuna itiraza ret

    Açığa alındıktan sonra intihar eden doktorun telefonunda ByLock çıkmadı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    ByLock cezaları Yargıtay’dan dönüyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    M. Kemal çeşitlemesi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tahliyeler de, tutuklama ve mahkûmiyetler de sürerken
    Genel

    İfade hürriyeti can çekişiyor
    Genel

    Altan için top İstinaf’ta
    İslam YAŞAR

    Vatanı ve milleti Allah refah içinde bıraksın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ORAL

    Barla ruhuyla yeni dünyanın inşası
    Genel

    Borçlar da büyüdü
    Faruk ÇAKIR

    Üniversitelerdeki kriz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.