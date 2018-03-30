Altan için top İstinaf’ta

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ihlâl kararı sonrası Mehmet Altan’ın tahliye talebini değerlendiren İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, istinaf mahkemesini adres gösterdi.

İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Gülen yapılanmasına yönelik dâvâ kapsamında yargılanan gazeteci ve yazar Mehmet Altan’ın tutukluluğuna AİHM’in ihlâl kararı sonrası yapılan itirazı değerlendirdi. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre mahkeme, Altan’ın hükmen tutuklu olduğunu belirterek, dosyadan el çekildiğini kaydetti. Bu aşamadan sonra tutukluluk hususunda değerlendirme yapılamayacağını ifade eden mahkeme, yetkinin istinaf mahkemesi olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin ilgili ceza dairesinde olduğunu aktardı. Mahkemenin ayrıca kendilerine resmî yoldan ulaşan bir AİHM kararı olmadığını da kaydettiği belirtiliyor.

Okunma Sayısı: 187

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.