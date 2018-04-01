Altan için yeniden AİHM dilekçesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan ve 557 gündür cezaevinde bulunan Prof. Dr. Mehmet Altan’ın avukatları, Adalet Bakanlığı’na sundukları dilekçede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararında belirtilen hak ihlallerinin giderilmesi için adım atılmasını istedi.

Altan’ın avukatları, Adalet Bakanlığı’na üçüncü kez başvurarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 20 Mart’ta açıkladığı ihlal kararının Türkçeye tercümesini ve kararda tespit edilen ihlallerin giderilmesinden sorumlu mercilere tebliğ edilmesini talep ettiler. T’24’ün haberine göre, başvuruda, “Dilekçe konusu olan olaylar ciddi insan hakları ihlallerine vücut vermiştir. Gerek Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu kararı ve gerekse ilgili AİHM kararı müvekkilimizin hiçbir geçerli kanıt olmaksızın bir yılı aşkın süreyle tutuklu kalmasının ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasının hiçbir hukukî nedeninin bulunmadığını hüküm altına almıştır” ifadelerine yer verildi.

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