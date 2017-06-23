Altan kardeşler ve Ilıcak için karar belli oldu

5 gündür savunma yapan gazeteci yazar Ahmet Altan, Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak'ın da arasında olduğu 6 tutuklu sanık hakkında karar çıktı. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanan 5. duruşmaya tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak ve Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek getirildi. Tutuklu sanık Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Şükrü Tuğrul Özşangül duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanık Tibet Murad Sanlıman duruşmada hazır bulundu. Firari sanıklar Abdulkerim Balcı, Mehmet Kamış, Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Osman Özsoy, Şemseddin Efe, Tuncay Opçin, Ali Çolak, Bülent Keneş ve Faruk Kardıç ise duruşmaya gelmedi. Duruşmanın 5'inci ve son gününde sanık avukatlarının savunmalarına devam edildi. Duruşma başlangıcında mahkeme başkanı Kemal Selçuk Yalçın, savunma yapan Altan kardeşlerin avukatı Veysel Ok'a duruşma savcısının salona sonradan geldiğini, bu yüzden savcı için savunmayı baştan yapıp yapamayacağını sordu. Savcının talep etmemesi nedeniyle avukat Ok, savunmasına devam etti. Avukatların beyanlarının ardından duruşma savcısı tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Şükrü Tuğrul Özşengül, Yakup Şimşek ve Fevzi Yazıcı'nın tutukluluk halinin devamını talep etti. TAHLİYE YOK, DURUŞMA 19 EYLÜL'E ERTELENDİ Mahkeme heyeti, ara kararında, tutuklu tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, tutukluluğun devamına mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren deliller bulunduğu, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalması, yüklenen suçun yasada öngördüğü ceza miktarının kaçma şüphesini doğurmasını gerekçe gösterdi. Mehmet Altan'ın evinde el konulan 1 dolarların emanetten mahkemeye getirtilmesine karar veren heyet, duruşmayı 19 Eylül'e erteledi. NURETTİN VEREN DİNLENECEK Heyet, ayrıca dosyanın tanıklarından Fethullah Gülen'in bir dönem en yakınındaki isimlerden olan Nurettin Veren ve soruşturma aşamasında dinlenen gizli tanık 'Söğüt' hakkında zorla getirme yazısı düzenlenmesi için emniyete yazı yazılmasına karar verdi.

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