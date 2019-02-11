Altaylı: Herkes korkuyor

Gazeteci Fatih Altaylı, “Mikrofon uzatılan vatandaş aman benim başım belaya girmesin, ben Silivri’ye gitmek istemiyorum diyorsa böyle bir algı yerleşmişse ortada bir sıkıntı var demektir. Kimse rahat konuşuyoruz diyemez. Hayatımda yazmadığım kadar dikkatli yazıyorum” dedi.

Altaylı, TV5’te Çağlar Cilara’nın programında konuştu. Hürriyet bugün 100 bin bile satmadığını söyleyen Altaylı, “Bundan 15 sene önce gazetelerin 5-6 milyon tiraj vardı. Eskiden Hürriyet ve Sabah’ın hafta sonu tirajı 2 buçuk milyondu. Ben iddia ediyorum Hürriyet bugün 100 bin satmıyor” ifadelerini kullandı.

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