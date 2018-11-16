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16 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

"Amerika'nın Suudi Arabistan ile suç ortaklığı artık bitmeli"

16 Kasım 2018, Cuma 21:52
ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times'ın (NYT) Yayın Kurulu, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlallerinin geldiği noktayı gösterdiğini vurgulayarak, "Amerika'nın suç ortaklığı artık bitmeli." çağrısı yaptı.

NYT Yayın Kurulu Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin kaleme aldığı "Kaşıkçı'dan sonra Suudi Arabistan" başlıklı yazıda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Trump yönetimi arasındaki ilişkileri masaya yatırdı. 

Suudi Arabistan'ın dün yaptığı Kaşıkçı cinayetiyle ilişkili 5 kişinin idamla yargılanacağı ve ABD'nin cinayetle ilgili 17 Suudiye yaptırım uygulama açıklamalarının anımsatıldığı makalede, tüm bu gelişmelere rağmen elinde ciddi kanıtlar bulunan "Türkiye'nin bu hikayeleri yutmadığı" vurgulandı. 

 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cinayete ilişkin dünkü "Önceden öldürülüp, sonradan cesedin parçalanması için gerekli şahıslar ve cihazlar buraya getirilmiştir." ifadelerine işaret edilen makalede, "Hakikaten de aralarında adli tıp uzmanının da olduğu bir uçak dolusu güvenlik görevlisinin onca yolu Kaşıkçı'yı kibarca ülkesine dönmeye ikna etmek için geldiğine inanmak çok zor." görüşü paylaşıldı. 

"Suudi Arabistan- ABD ilişkisi değişmeli"

Cinayetin başlıca şahitlerinin idam yoluyla ortadan kaldırılabileceğine değinilen makalede, "Ancak petrol zengini bir krallık ile ABD arasındaki ilişkinin değişmesi gerektiği açık." ifadesi kullanıldı. 

Makalede, Katar krizi, Yemen'de insani bir trajediye yol açan iç savaş gibi olaylarda Suudi Veliaht Prensin çok ileri gittiği ifade edilerek, Muhammed'in ABD Başkanı Trump ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile yakın ilişkiler içinde olduğu vurgulandı. 

Trump'ın uzun süredir boş olan Suudi Arabistan'daki büyükelçilik pozisyonu için adayını açıkladığına işaret edilen makalede, "Diplomaside genellikle memnuniyetsizlik göstergesi yeni bir büyükelçi atamak değil, büyükelçiyi çekmektir. Ancak Ortadoğu hakkında geniş bilgi birikimi olan emekli General John Abizaid iyi bir seçim. Bu kişinin Beyaz Saray'ı Suudiler konusunda aydınlatacağını umuyoruz." ifadelerine yer verildi. 

"Amerika'nın suç ortaklığı artık bitmeli"

Makalede, Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kayıtlarının daha önce Prens bin Selman'la iş yapan hükümet, patron ve politikacılara karşı Prensin tüm gerçek yüzünü ortaya çıkardığı ve ilişkileri etkilediği kaydedildi. 

ABD'nin Kaşıkçı cinayetinin ardından, cinayeti ortaya çıkarmak, Yemen'deki savaşı bitirmek, Katar konusunda adım atabilmek gibi konularda Suudi Arabistan'a karşı elini sağlamlaştırdığı vurgulanan makalede, "Ancak, Krallığın temel insan haklarını pişkince ihlal etmesine bir son verilmezse, bu konularda atılacak adımlar sadece ikiyüzlülük olur. Sorun, sadece Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle başlamadı ancak konu buraya kadar geldi. Amerika'nın suç ortaklığı artık bitmeli." çağrısı yapıldı. 

Senatör Sanders'dan Kaşıkçı çıkışı 

Bu arada Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'ye Yemen konusunda çağrıda bulundu. 

Sanders, "Cemal Kaşıkçı'nın Suudi ajanlar tarafından vahşice katledilmesi, ABD'nin Suudi Arabistan'a desteğinin kayıtsız şartsız olmadığını göstermemizi gerektiriyor. Şimdi Yemen'deki savaşı durdurma zamanı." mesajını paylaştı.

AA

Etiketler: New York Times, Kaşıkçı, ABD
Okunma Sayısı: 208
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