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2 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

02 Kasım 2018, Cuma 19:51
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümraniye'de 2 kişinin öldüğü göçükle ilgili soruşturma başlattı.

Ümraniye'de 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, dün saat 23.30 sıralarında Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi civarında devam eden Ümraniye-Bostancı metro inşaatında göçük meydana geldiği ve 2 kişinin göçük altında kaldığına dair ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. 

Açıklamada, ilk belirlemelere göre, göçük altında kalan kişilerin Günay Halat ve Mehmet Altun adlı özel güvenlik görevlileri olduğu kaydedildi. 

Bölgede AFAD, AKUT ve itfaiye görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu bugün 08.30 civarında Mehmet Altun'un cesedine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, cesedin otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'ne gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada, Günay Halat'ın cesedinin de 14.10 civarında göçük altından çıkarıldığı adli muayene ve otopsi yapılması amacıyla gerekli çalışmaların derhal başlatıldığı aktarıldı. 

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilgili kolluk birimlerine can güvenliği riski bertaraf edildikten sonra olay yerinde kapsamlı inceleme yapılması talimatı verildiği vurgulanan açıklamada, inşaatın sahibi, teknik sorumlusu, personelden sorumlu görevliler ile ilgili diğer kişilerin kimliklerinin tespiti ve savunmalarının alınması, tanık beyanlarına başvurulması ve olay anına ait kamera görüntülerinin temin edilip incelenmesi yönünde de talimat verildiği belirtildi.

Açıklamada, kolluk birimleriyle sürekli irtibat halinde olunarak gelişmelerin takip edildiği ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

AA

Etiketler: istanbul, ümraniye, göçük
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