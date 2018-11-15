Anadolu’daki gençler umutsuz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Danışmanı Taylan Yıldız, Türkiye gezilerinde karşılaştığı gençlerin umutsuz olduğuna dikkat çekerek, bu durumun Türkiye’nin meselesi olduğunu söyledi.

Katıldığı bir programda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Danışmanı Dr. Taylan Yıldız Anadolu’dan gelen dâvetler üzerine şehirleri gezdiğini ve küçük gruplar halinde toplantılar yaptığını söyleyerek, “Kürsüsüz siyaset yapıyoruz. Daha küçük gruplarla sorular sorarak sohbet ediyoruz. Gençlerimiz önce soru soramazken toplantının sonlarına doğru artık gözleri ışıldıyor. Şunu görüyorum, Anadolu’daki gençlerimiz kendilerini çok yalnız hissediyorlar. İşlerini yapamayacaklarını hissediyorlar. Genç işsizliği had safhada. Dahası gençlere siyaset yolu da açılmıyor. Nüfusun yarısı 35 yaşın altında, onları anlamak için hiçbir şey yapmıyoruz” dedi.

‘El ele verip çözmeliyiz’

Yıldız, “İşsizlik, eğitim, asgarî ücret, bunlar AKP’nin, İyi Parti’nin meselesi değil, Türkiye’nin meselesi. O zaman el ele verip birlikte çözmeliyiz” ifadelerini kullandı. Bu yüzyılın kaderini veri ve bilginin belirleyeceğini söyleyen Yıldız, “Artık iletişim araçları çok çeşitlendi, internet var. Enerjide petrole bağımlı değiliz, yenilenebilir enerji kaynakları var ve ulaşımda da otonom araçlar var. Bu yüzyılda bu kodları çözebilen ülkeler liderliğe oynayacak” diye konuştu.

Türkiye’deki sorunun çözümü: İnsanların birbiriyle konuşması

Sputnik’in haberine göre, yıllarca çalıştığı arama motoru devi Google’ı da anlatan Taylan Yıldız, “Komplo teorilerine yanıt vereyim, yazdığımız her şey kaydedilmiyor. İçinden gelen birisi olarak söylüyorum bir; o kadar büyük bir veri toplama alanı değil. İkincisi, içeride o kadar ciddî filtreleme ve kontroller var ki, sizin nerede olduğunuzu ne yaptığınızı parça parça toplama şansı yok Google’ın” dedi. Buna karşılık, arama motorları ve Facebook ve Twitter gibi portalların medya ortamını bir “yankı odasına” çevirdiğini doğrulayan Yıldız “Google değil, ama Twitter ve Facebook’un algoritmaları size sevdiğiniz şeyleri daha çok göstermek ve daha uzun vakit geçirmenizi sağlamak üzere kuruldu. Bu ABD’de de var. Demokratlar sadece demokratlarla, Cumhuriyetçiler de cumhuriyetçilerle konuşuyor. Bu endişe verici çünkü, bilmediğimiz ve doğru olabilecek, karşı fikirli haberlere ulaşamıyoruz. Maalesef Türkiye’de de bu sorun var ve bence Türkiye’deki sorunun çözümü insanların birbiriyle konuşmasından geçiyor” diye konuştu.