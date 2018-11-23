Anaokulunda çocuklara kötü muamelede bulunan öğretmen görevden alındı

Ankara'da özel bir anaokulu çalışanı öğretmenin görevine okul yönetimi tarafından son verildi.

Ankara'da özel bir anaokulunda, çocuğa kötü muamelede bulunan öğretmenin görevine okul yönetimi tarafından son verildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Ankara'da özel bir anaokulunda meydana gelen ve sosyal medyada yer alan video görüntülerinde, öğrencilere şiddet uygulandığı iddia edilen öğretmene ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Olayda görevli çocuk gelişimi uzman öğreticisinin son birkaç hafta içinde ailevi sıkıntılar yaşadığı, kurumdan izin almadan öz yeğenini kuruma getirdiği, video görüntülerindeki çocuğun da yeğeni olduğu, kendi sınıfında yeğenine yüksek sesle bağırdığı, susturmak için ağzını kapayarak fiziki müdahalede bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır. Videodaki görüntüler üzerine, özel anaokulu tarafından, ismi geçen çocuk gelişimi uzman öğreticisinin görevine son verilmiştir."

Ayrıca olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.