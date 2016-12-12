Anayasa değişikliği teklifi, TBMM komisyonuna sevk edildi

AKP'li 316 milletvekilinin imzasıyla verilen anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonuna sevk edildi.

TBMM Başkanlığı, teklif üzerindeki incelemesini tamamladı. Başkanlık, teklifi esas komisyon olarak görüşüleceği TBMM Anayasa Komisyonuna sevk etti. Komisyonun teklifi ne zaman gündem yapacağı ise henüz belirlenmedi. Yeni anayasa teklifinde neler var? *Cezaî sorumluluğu olacak cumhurbaşkanının Yüce Divan’a sevki için 401 milletvekilinin oyu gerekecek. * Cumhurbaşkanına Meclis’i fesih yetkisi verilecek, bu durumda kendi görevi de sona erecek. * Cumhurbaşkanının parti üyeliği 2018’de, cezaî sorumluluğu 2019’da başlayacak. * Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve üst düzey kamu görevlilerini atamaya yetkili olacak. * Milletvekili sayısı 2019 sonrası için 600 olarak öngörülürken yedek vekillik de teklifte yer alıyor. * Seçilme yaşı 18’e düşüyor. * OHAL ilân etme yetkisi cumhurbaşkanında olacak. OHAL ilânı Meclis’in onayına sunulacak. * Bazı düzenlemelerin referandumdan hemen sonra gerçekleşmesi, sistem değişikliği ile ilgili düzenlemelerin de seçimlerin yapılacağı 2019 yılında hayata geçmesi öngörülüyor. * Yerel seçimler 2019’un Mart ayında yapılacak. * Cumhurbaşkanı, ‘doğuştan’ Türk vatandaşı olanlar arasından seçilecek. * HSYK’nın seçim sistemi değişecek. Üyelerin yarısını Cumhurbaşkanı, diğer yarısını Meclis seçecek. Meclis’teki seçimde 5’te 3 çoğunluk aranacak. İki turda bulunamazsa, üye kur’a ile belirlenecek. * Askerî yargı kalkacak. * Anayasa Mahkemesi’ndeki askerî yargı üyeliği sona erecek. Mevcut üyelerin görev süresi devam edecek. Süre bitişinde AYM 15 üyeden oluşacak. * Jandarma Genel Komutanlığı MGK’dan çıkacak. AA

Okunma Sayısı: 328

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.