Anayasa değişikliği teklifinin 13. maddesi kabul edildi

Cumhurbaşkanı'na OHAL yetkisi veren Anayasa değişikliği teklifinin 13. maddesi Meclis Komisyonu'ndan geçti.

Cumhurbaşkanı'nın OHAL yetkisini düzenleyen Anayasa değişikliği teklifinin 13. maddesi Meclis Komisyonu'ndan geçti. Düzenlemede OHAL gerekçelerine seferberlik hali de ilave edildi. OHAL'de kararnamelere meclis onayı süresi 3 aya çıkarıldı.

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