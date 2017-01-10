Anayasa değişiklik teklifinde 1. madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesine 347 kabul, 132 ret oyu verildi.

Genel Kurul'daki gizli oylamaya 484 milletvekili katıldı. Oylamada 347 kabul, 132 ret oyu kullanıldı, 2 çekimser, 2 boş, 1 geçersiz oy çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin birinci maddesine göre, Anayasa'nın 'yargı yetkisi' başlığında değişikliğe gidilecek. Buna göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, 'bağımsız ve tarafsız' mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek. Haber Merkezi

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