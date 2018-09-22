"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Anayasa Mahkemesi'ne 6 yılda 200 bin bireysel başvuru yapıldı

22 Eylül 2018, Cumartesi 14:15
Yüksek Mahkemeye bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den bugüne kadar yapılan başvuru sayısı 200 bin 835 oldu. Anayasa Mahkemesi, başvuruların 160 bin 456'sını karara bağladı.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den bugüne kadar yapılan başvuru sayısı 200 bin 835 oldu.

Yüksek Mahkemeden bireysel başvuru hakkının tanınmasının 6. yılı dolayısıyla yapılan açıklamada, bireysel başvurunun, gerek Anayasa Mahkemesinin işlevinde gerekse genel anlamda Türk hukukunda önemli yenilikler getirdiği bildirildi.

Açıklamada, bireysel başvuruyla birlikte Anayasa Mahkemesinin, sadece kanunların Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen bir kurum olmaktan çıktığı, insanların günlük hayatını etkileyen olayları doğrudan ele alan, topluma dokunan bir yargı organı haline geldiği vurgulandı.

Bireysel başvurunun amaçları arasında temel haklara ilişkin sorunların iç hukukta çözüme kavuşturulmasının da bulunduğu aktarılan açıklamada, bireysel başvuru yolunun açılmasıyla Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki (AİHM) derdest başvuru sayısında her geçen yıl azalma olduğuna işaret edildi.

Buna göre, uygulamanın başladığı 2012'de başvuru sayısı bin 342 iken, yıllar içerisinde başvuru sayısında büyük artış yaşandı. Bu sayı 2013'te 9 bin 897, 2014'te 20 bin 578, 2015'te 20 bin 376 oldu.

Anayasa Mahkemesine en yüksek başvuru sayısı 80 bin 756 ile 2016'da gerçekleşti. Bu sayı 2017'de yarı yarıya azaldı, 40 bin 530 olarak belirlendi.

2 bin 879 ihlal kararı verildi

Yüksek Mahkeme, bugüne kadar 2 bin 879 başvuru hakkında ihlal kararı verdi. Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararları arasında uzun yargılamalar önemli bir yer tuttu.

Yüksek Mahkemenin ihlal kararlarından yüzde 76'sını "adil yargılanma hakkının ihlali" oluşturdu. Anayasa Mahkemesi, bu konuda 2 bin 200 karar verdi.

AA

Etiketler: Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru, yargı, karar, AİHM
Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uluslararası işbirliği olmazsa, gelişen teknoloji insanlığı tehdit edecek

    Türkiye Barolar Birliği'nden Ankara'ya yeni adliye talebi

    İki Alman milletvekilinden Erdoğan çıkışı

    Anayasa Mahkemesi'ne 6 yılda 200 bin bireysel başvuru yapıldı

    Ruhani'den Trump'a Saddam benzetmesi

    İran, Irak'a açılan iki sınır kapısını kapattı

    Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik zulmü sürüyor

    'Her kenevirden korkmaya gerek yok'

    Ekonomik bunalım bir aileyi yıktı

    BM barış gücü askerlerine katı önlemler alındı

    Kayıp Sedanur'un cenazesi bulundu

    İran'da askeri törene silahlı saldırı

    Doğru saatlerde yenilen yemek, vücuda fayda sağlıyor

    Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

    Tefrika tuzağından çıkalım

    İsrailli aktivistlerden Filistin'e destek: "Siyonist şeytan işgalci, her işgal sona erer"

    'Almanya ile çok önemli adımların atılacağı yeni bir süreç başladı'

    Kantindeki tehlike: Yapay tatlandırıcı

    Dunya oyun bağımlılığını konusuyor

    İsrail barışı baltalamaya devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM’den önemli uyarılar
    Cevher İLHAN

    “Kriz-miriz yok”muş…
    Faruk ÇAKIR

    Yanıltma ile nereye kadar?
    Genel

    Kayıp Sedanur'un cenazesi bulundu
    Genel

    Tefrika tuzağından çıkalım
    Süleyman KÖSMENE

    Fasıklık münafıklık mıdır?
    Şükrü BULUT

    Dolar mı, euro mu?
    Genel

    Ekonomik bunalım bir aileyi yıktı
    Risale-i Nur'dan

    Âlem-i İslâm, ümitsizliğe düşmemeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.