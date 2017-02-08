Anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu, KHK ile ihraç edildi

Son yayımlanan KHK ile görevden ihraç edilen 330 akademisyen arasında Marmara Üniversitesi'nde görevli Profesör İbrahim Kaboğlu'nun da yer aldığı belirtildi.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Marmara Üniversitesi'nde görevli Profesör İbrahim Kaboğlu da ihraç edildi. Prof. Kaboğlu, Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütüyordu. Bir önceki KHK ile Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden (İLEF) 4 akademisyen ihraç edilirken son KHK ile İLEF'ten 11 akademisyen daha ihraç edildi. İhraç edilen akademisyenler arasında Nur Betül Çelik, Mine Gencel Bek, Funda Başaran Özdemir, Funda Şenol Cantek, Ülkü Doğanay da yer alıyor. ​Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden (Mülkiye) Ahmet Haşim Köse, Murat Sevinç, Pınar Ecevitoğlu, Gökçen Alpkaya da ihraç edilenler arasında. Yeni çıkan KHK ile ihraç edilen 4 bin 464 kişiden 330'u Yüksek Öğretim Kurumu'nda görev yapıyordu.

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