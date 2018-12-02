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Anayasa Profesörü Kaboğlu: Hukuka dönüş umuduyla Meclisteyim

02 Aralık 2018, Pazar 21:37
CHP İstanbul Milletvekili, anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu, yeni sistemin 5 ayını anlattı.

Meclis’teki varlığını yeni sistemin hukuka, anayasaya aykırılıklarını ‘teşhir ve ifşa etmek’ olarak değerlendiren Kaboğlu, “Türkiye’nin hukuka dönüşüne bir nebze de olsa katkıda bulunabilir miyim umuduyla buradayım” diyor.

Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu’nun bir gece yarısı yayımlanan OHAL KHK’sı ile 43 yıl emek verdiği akademiden uzaklaştırılmasının üzerinden 22 ay geçti.

Barış için Akademisyenler Bildirisine imza attığı için üniversiteden koparılan Kaboğlu bugün yeni sistemin Meclis’inde milletvekili olarak görev yapıyor. Meclis’te “5 ayda gördüğüm Türkiye’de 5 yılda tanık olduğumuzun bir tür pratiği oldu” diyen Kaboğlu Duvar’a verdiği röportajda şunları söyedi:

Hiçbir demokratik devlette olmayacak bir durumdu

Anayasayı “beka sorunumuz var bu anayasa ile ülkeyi yönetemiyoruz. Bunu aşmak için anayasaya ihtiyacımız var” diye oylattılar. Anayasayı yürürlüğe koymak yerine Sayın Cumhurbaşkanının partisine dönmesi, HSK’nın isteğine göre oluşturulması gibi daha çok kendi iktidarını, partisi üzerinde pekiştiren, yasama üzerinde pekiştiren, yargıyı güdümü altına alan bir hükümler dizisi yürürlüğe konuldu. Ama anayasanın yürürlüğe girmesi 2.5 yıl sonrasına bırakıldı. Bunun hiç unutulmaması gerekir. 

Parlamentoya 6 ay içinde uyum yasaları yapma yükümlülüğü verildi

Bu anayasa metni bütünüyle yürürlüğe konulmadı ama halka oylatılan metinde parlamentoya 6 ay içinde uyum yasaları yapma yükümlülüğü verildi. Fakat bu da yapılmadı. Bu süre de yapılan Cumhur İttifakı’nın alt yapısını oluşturmak için kullanıldı. Sonra erken seçim kararı alındı. Bütün bu süreç karşılaştırmalı anayasa hukuku üzerinde çok çalışan dünya yurttaşı biri olarak baktığımda hiçbir demokratik devlette olmayacak bir durumdu.”

Etiketler: tbmm, kaboğlu
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