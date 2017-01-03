Anayasa teklifine üç itiraz

CHP’nin anayasa değişikliği teklifiyle ilgili muhalefet şerhi ortaya çıktı. İtirazlarını sürdüren Ana muhalefet partisi, “Kuvvetler ayrılığı yoksa demokrasi olmaz” dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu’nda 29 Aralık’ta görüşmeleri biten değişiklik teklifiyle ilgili rapor yazımında sona gelindi. Komisyon’da oy çokluğuyla kabul edilen değişiklik teklifine CHP ve HDP muhalefet şerhi düşecek. Komisyon çalışmaları boyunca getirilmek istenen sistemi “rejim değişikliği” olarak nitelendirip eleştiren CHP, muhalefet şerhinde de bunun altını çizdi. CHP’nin yaklaşık 25 sayfalık muhalefet şerhinde, dünyadaki ve Türkiye’deki anayasacılık tarihi anlatıldı, parlamenter sistemin Türkiye için neden önemli olduğu kağıda döküldü, değişiklik teklifinin anayasanın değiştirilemez maddelerine aykırı olduğu ifade edildi.

Kuvvetler ayrılığı yoksa demokrasi olmaz

CHP’nin Komisyon çalışmalarında dile getirdiği eleştirilerin ışığında hazırlanan raporla ilgili Komisyon üyesi Muharrem Erkek şunları söyledi:

“Demokratik sistemin iki temel kuralı vardır, biri eşit, adil, özgür seçimler, diğeri de kuvvetler ayrılığı. Eşit adaletli bir seçim sürecinden bahsedemeyiz. Bu teklifle kuvvetler ayrılığı da yok oluyor. Biz geçeceğine inanmıyoruz ama bu paket yürürlüğe girerse kuvvetler ayrılığı bitecek. Kuvvetler ayrılığı olmayan bir sistem de demokratik olmaz. Ayrıca egemenlik şahsileşiyor. Devleti tek bir kişi istediği şekilde biçimlendirecek ve yetkileri kendi elinde toplayacak. Cumhuriyet tüm organların halktan aldığı yetkiyle görev yapmasıdır. Bu teklif bunu yok ediyor. Çok ciddi bir rejim değişikliği amaçlanıyor.”