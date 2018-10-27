Andımız, manevî dinamikleri zedeliyor

Demokrat Eğitimciler Genel Sekreteri M. Hanefi Örnek, “Andımız” meselesinde geriye dönülmenin aklÎ, millÎ ve insanÎ hiçbir gerekçesi olmadığını vurguladı.

Andımız meselesinde geriye dönülmenin aklî, millî ve insanî hiçbir gerekçesi olmadığını söyleyen Demokrat Eğitimciler Derneği Genel Sekreteri M. Hanefi Örnek, “Milliyetçiliğin dayanağı ideoloji değil, millet kalıbında makes bulan manevî dinamiklerdir. Artık Türkiye’nin demokrasi noktasında insanları birleştiren duruşa ihtiyacı var” dedi. Danıştay’ın “Andımız” kararı ile ilgili açıklama yapan Örnek, “Biz Demokrat Eğitimciler Derneği olarak, Danıştay’ın kararını tasvip etmiyoruz. Andımız için, geriye dönülmesinin aklî, millî ve insanî hiçbir gerekçesi olamaz. Artık Türkiye’nin demokrasi hak, hukuk noktasında insanları birleştiren, sosyal dokuyu besleyen, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir duruşa ihtiyacı var” diye konuştu.

Eğitim, hürriyetçi eksene oturtulmalı

İnsanî değerlerin esas alınması gerektiğini söyleyen Örnek, konuşmasına şöyle devam etti: “Eğitim, hürriyetçi bir eksene oturtulmalı. Eğitim için, ideolojik saplantının değil, pedagojik realite esas alınmasını istiyoruz. Halka ve halkın beklentilerine karşı gelemezler. Türkiye, 100 yıldan fazla bu kısır döngüyü yaşıyor. Eğitimimize, kalkınmamıza, itibarımıza gölge düşürülüyor. Muhalefet de iktidar da bu çekişmeyle zaman kaybediyor. Kemalizmin ve ırkçılığın Türklere bir katkısı olmamıştır. Bizim milletimizin ortak değerleri İslâmiyettir. Bunu çağrıştıran ortak akla ihtiyacımız var.”

Hiçbir demokrat bu çarpıklığı sindiremez

“Andımız pedagojik değil, ideolojik bir mesajı taşıdığında fıtrata aykırı. Eğitim kurumları toplumun birlik ve beraberliğinin çimentosu olan sosyal DNA esas alır. Irkları farkları ortadan kaldırır. Millî bütünlüğü ve insanî değerleri bağrında barındırır. Özellikle Kemalist değerlere atıfta bulunması, tam bir vesayet dayatmasıdır. Hiçbir Demokrat bu çarpıklığı içine sindiremez. Muhalefetin bu konuda ısrarını anlamakta zorlanıyoruz. Hak, hukuk, adalet, hürriyet, demokrasinin olmazsa olmazlarıdır. Bu durum, vesayet noktasında iyi bir sınav veremeyen AKP’ye alan açmaktan başka bir şeye yaramaz. Milliyetçiliğin dayanağı ideoloji değil, millet kalıbında makes bulan manevî dinamiklerdir.”