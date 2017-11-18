Ankara’da 24 saat ulaşım başladı

Ankara'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın talimatıyla EGO otobüsleri gece saatlerinde de hizmet vermeye başladı.

EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, gece yarısı Kızılay'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek yeni uygulama hakkında bilgi verdi. Gündoğdu, Ankaralıların yoğun bir şekilde 24 saat kesintisiz toplu taşıma talepleri üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'nın talimatıyla bu gece itibarıyla merkez ilçeler Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle'de EGO otobüslerinin sabaha kadar hizmet vereceğini bildirdi. Gündoğdu, "Bu gece itibarıyla ilk seferlerimiz başlıyor. Toplam 35 hatta, 280 seferle sabaha kadar hizmet verilecek. Bu seferler saat 02.00'ye kadar normal olarak devam edecek, daha sonra 03.00, 04.00 ve 05.00'te saat başı olarak devam edip 06.00'da normal seferlerle tekrar geri döneceğiz” dedi. Metro seferlerine ilişkin de düzenlemeye gittiklerini aktaran Gündoğdu, saat 24.00'te biten metro seferlerinin 01.00'e kadar uzatıldığını söyledi. AA

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