Ankara’da 47 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sağlık Bakanlığı ile Özel Sağlık Kurumları’nda 4’ü faal çalışan 10’u ihraç 14 kişi, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan tamamı ihraç 27 kişi, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan tamamı ihraç 3 kişi, kapatılan dernek eski yöneticisi 2 kişi ve kapatılan medya dağıtım şirketi eski muhabiri 1 kişi olmak üzere toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde 25 kişi gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. 47 kişinin ‘ByLock’ kullandıkları öne sürülüyor. AA

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