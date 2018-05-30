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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Ankara'da 64 adrese baskın: Ayakkabılık arkasında gizli geçit bulundu

30 Mayıs 2018, Çarşamba 09:15
Ankara'da organize suç örgütüne yönelik özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 64 adrese baskın yapıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Başkentte liderliğini "Hacı" lakaplı Göksel S'nin yaptığı ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik 64 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabaha karşı gerçekleştirdiği operasyonda, 64 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 

Özel harekat, terörle mücadele ve çevik kuvvet ekipleriyle 300 polisin katıldığı operasyonda olası müdahalelere karşı TOMA araçları da hazır tutuldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden saat 04.00'de toplu halde hareket eden operasyon birimlerinin ilk hedefi suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Göksel S. ile kardeşleri Gökçe S. ve Sinan S'nin Mamak'ta oturduğu bina ile alt katındaki iş yeri oldu.

Ayakkabılık arkasında gizli geçit bulundu

İlk olarak özel harekat polislerin girdiği binada arama yapan ekipler, çok sayıda daireye girdi.

Bu sırada binanın alt katındaki iş yerinde yapılan aramada bir ayakkabılığın arkasından bina boşluğuna ve otoparka açılan gizli bir geçit tespit edildi.

Gizli geçidin suç örgütü mensuplarının olası bir polis baskınına karşı kaçmak için kullanıldığı tahmin ediliyor. 

Nitelikli yağma, tefecilik, silah ve uyuşturucu ticareti ile çok sayıda mekanda kumar oynattıkları ileri sürülen örgüt üyelerinin bir çok kişiye zorla çek ve senet imzalattırdığı ortaya çıktı.

Örgüt üyelerinin evinde yapılan aramada bir tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. İş yerindeki mescitte ise bir kitaplık polislerin dikkatini çekti. Polisler, dini kitaplar ile materyallerin bulunduğu kitaplığın arkasında zula olduğunu tespit etti. Özel bir mekanizmayla açılan zulada iki uzun namlulu silah, bir tabanca ile bu silahlara ait mermiler buldu. 

İş yerinde bulunan çok sayıda çek ve senette de el koyan polisler, diğer mekanlara yapılan aramalarda da çok sayıda silah ile kumar, tefecilik, silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen yüz binlerce lira ele geçirdi.

Suç örgütünün Yenimahalle ve Çankaya'da "tombala" adı altında kumar oynattıkları mekanlara da baskın düzenleyen ekipler, kumarda borçlandırdığı kişilere zorla senet imzalattırdığı ve yüksek faizle kazanç elde ettiklerini belirledi.

Kumar borçlarını ödemeyen kişilerin zorla evlerine, arabalarına ve arsalarına el koydukları tespit edilen örgüt üyelerinin söz konusu mekanların çevresini de silahlı adamlarla koruduğu ortaya çıktı.

Operasyonda 39 kişi gözaltına alındı

Polis Ankara genelindeki 64 adrese yaptığı operasyonda 39 kişiyi gözaltına aldı, suç örgütü lideri ve kardeşleri ise bulamadı. Polisler söz konusu kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada ekipler, suç örgütü üyelerinin kumar oynattıkları bölgelerde baskınları önceden haber veren asker, polis, zabıta ve adli personele rüşvet verdiğini tespit etti.

Bu kapsamda Mamak'taki bir jandarma karakolunda görev yapan bir astsubay ile Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli bir özel harekat polisi ve Çankaya Belediyesinden bir zabıta amiri de gözaltına alındı.

AA

Etiketler: ankara, suç örgütü, operasyon, gözaltı
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